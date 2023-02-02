VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi
"Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok"
"Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir"
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Bakan Dönmez, enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor
Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum
Tiyatroyu üzen haber
El ele alışveriş
Başkan Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna krizinin sonuçlarından "Çin ders çıkarıyor" mesajı
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Ukrayna'da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
"Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok"
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan basınında çıkan haberlere yalanlama
Tarih verildi! EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Ukrayna tarih verdi: Rusya büyük taarruza geçecek
Gerilim had safhada: Yer füze sistemleri devreye girdi
NATO ve Japonya'dan Rusya karşı taahhüt!
Vapur seferlerine lodos engeli
Yunan basını çarpıtarak paylaştı! Türkiye'den görüntülerle cevap
İşte Türk İHA'larının gelişim serüveni
İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji'den şiddetli kar uyarısı
Bir bardak bozanın 9 faydası
02 Şubat 2023 Perşembe 10:28:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 10:28:00

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

Metin açıktır, tartışılmaz" sözü aslında skolastik dönem, kilise yaklaşımından ortaya çıkmaktadır. "Kutsal kitaplar kendi kendini yorumlar" şeklinde bir yaklaşım var. Halbuki hukuk metinleri kendi kendini yorumlamaz

Cumhurbaşkanı" kelimesinin anlamı ve kapsamı 2017 anayasa değişikliğinden sonra değişmiştir. Ve anayasada kullanılan bütün Cumhurbaşkanı ifadeleri kural olarak eski sistemdeki cumhurbaşkanının anlam ve kapsamından farklıdır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mustafa şentop gündem cumhurbaşkanı
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Anne-kız selfisi

Anne-kız selfisi
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX