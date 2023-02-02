TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar...
Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok
Metin açıktır, tartışılmaz" sözü aslında skolastik dönem, kilise yaklaşımından ortaya çıkmaktadır. "Kutsal kitaplar kendi kendini yorumlar" şeklinde bir yaklaşım var. Halbuki hukuk metinleri kendi kendini yorumlamaz
Cumhurbaşkanı" kelimesinin anlamı ve kapsamı 2017 anayasa değişikliğinden sonra değişmiştir. Ve anayasada kullanılan bütün Cumhurbaşkanı ifadeleri kural olarak eski sistemdeki cumhurbaşkanının anlam ve kapsamından farklıdır
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