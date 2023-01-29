TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü

Görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerinde kısa dönemde kaydedilen ilerlemeden duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, "İlişkilerimizin güven, karşılıklı anlayış ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişmesi, bölgemizin istikrar ve refahı bakımından da önem arz ediyor." dedi.

Şentop, 2021 yılında 4,1 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de yüzde 28'lik artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin son dönemde ortaya koyduğu performans ve başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Şentop, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmek için daha sıkı çalışmalıyız." dedi.

Şentop, iki ülke arasında her alanda gelişen ilişkilerin önemli bir ayağını da parlamentolararası ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.

MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR VE AZINLIKLAR KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARI



İSİPAB toplantısının İslam dünyasının ortak sorunlarının ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, dünyanın dört bir yanında İslam ülkeleri dışında yaşayan 400 milyon Müslüman'ın sistematik veya münferit insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin İSİPAB dönem başkanlığı çerçevesinde kuruluşunu sağladığı "Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesi"nin yaptığı çalışma neticesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Şentop, şunları söyledi:

"İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret suçlarının ciddi bir şekilde arttığı ve zaman zaman devlet politikası olarak desteklendiği tespiti yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte, bu Komite İSİPAB üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlık ve toplulukların insan hakkı ihlallerini raporlayacak, bunun için çeşitli çalışmalar, araştırmalar ve saha ziyaretleri gerçekleşecektir. Komitenin ilk raporunun hazırlıkları çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerinden Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları Almanya ve Fransa; ve yine Müslümanların azınlıkta olup ciddi hak ihlallerine maruz kaldıkları Myanmar örnekleri üzerinde çalışıldı. Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda ikiyüzlü bir tavırla bizzat kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir. Rapor, bu hakikatleri göstermesi açısından oldukça kıymetli olacaktır."

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB'ın 17. Konferansı'na ev sahipliği yapan Cezayir'e dün akşam gelmişti.