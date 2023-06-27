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27 Haziran 2023 Salı 12:14:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 12:14:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Reuters'a kınama

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Reuters haber ajansının Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kurtulmuş, “NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'ı kınıyorum." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: YALAN VE İFTİRALARLA HABERLERİN HANGİ MERKEZLER TARAFINDAN KURGULANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansını mesnetsiz iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.

Etiketler : Numan Kurtulmuş NATO zirvesi Reuters
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