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11 Şubat 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 10:45:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : numan kurtulmuş trafik kazası fatma sevim baltacı taziye mesajı
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