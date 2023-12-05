TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Kadınlarımız güçlü olacak ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez