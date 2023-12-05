TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar
Kaynak: AA
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kadınlarımız güçlü olacak ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
Kadınlarımız güçlü olacak ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez
- Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki... "Gazze'de yaşananlar insanlık suçu"
- Piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira! İstanbul Havalimanı'nda operasyon
- AK Partili Özcan'dan Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar
- Bakan Bolat: Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
- İran: ABD'ye yapılan saldırılarla bağlantımız yok