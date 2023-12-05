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05 Aralık 2023 Salı 12:13:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 12:13:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

Kaynak: AA

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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kadınlarımız güçlü olacak ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Kadınlarımız güçlü olacak ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm seçme seçilme hakkı
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