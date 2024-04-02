TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Anayasa yapma gücü TBMM'dedir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programında konuştu. Yeni anayasaya ilişkin net mesaj veren Kurtulmuş, "Türkiye'de anayasa yapma gücü TBMM'dedir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programında konuştu.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;Türkiye'de anayasa yapma gücü TBMM'dedir.
Türkiye Yüzyılı'nın ilk meclisinin ikinci temel ödeviyse yeni, çağdaş, kapsayıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir
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