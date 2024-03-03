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03 Mart 2024 Pazar 22:23:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 22:23:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrine geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrine geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Gatl Askeri Havalimanı'nda Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı kapsamında katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Konferansta katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarındaki saldırıları, Filistin davası, Orta Doğu barışı, İslam ülkelerindeki iç çatışmalar, İslam dünyasının ortak hareket etme bilincine kavuşması, Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele başlıkları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda çağrıda bulunması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara ve Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, mevkidaşı Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelecek, ikili işbirliği imkanlarını ele alacak.

Felix Houphouet-Boigny Üniversitesinde düzenlenecek "Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü" konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na da katılarak konuşma yapacak olan Kurtulmuş, Abidjan'daki Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret ederek TİKA tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirecek, Fildişi Sahili Maarif Okullarında da incelemede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretlerinde, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik edecek.

Etiketler : Numan Kurtulmuş İSİPAB Fildişi Sahili
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