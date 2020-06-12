12 Haziran 2020 Cuma 15:21:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 15:21:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Metin Topuz kararı) ABD'nin Türkiye'deki mahkeme kararlarına saygı duyması gerekir. Dünya sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil.
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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
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