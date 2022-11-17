TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı Kasımgulu Babayev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından karşılandı.

Şentop, 2 gün sürecek Aşkabat ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak, Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap edecek