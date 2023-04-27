TBMM Başkanı Şentop'tan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır." paylaşımında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, "Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007... Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır."
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