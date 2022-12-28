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28 Aralık 2022 Çarşamba 13:24:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 13:24:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvurum var

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

Etiketler : mustafa şentop recep tayyip erdoğan noel barış ödülü
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