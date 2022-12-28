TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvurum var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvurum var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.