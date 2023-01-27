TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an birinci dönemi olduğunu, ikinci defa adaylığının normal prosedüre göre olacağını belirterek, Meclis'in karar almasının gerekmediğini, feshinin de söz konusu olmadığını söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." dedi.
Şentop, "Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir." şeklinde konuştu.
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