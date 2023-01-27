"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." dedi.

Şentop, "Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir." şeklinde konuştu.