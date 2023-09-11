VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
2023-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
11 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."

Etiketler : numan kurtulmuş eğtim öğretim
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX