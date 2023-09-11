TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz.



Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize... pic.twitter.com/Lt7XCSCEE7 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 11, 2023

Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."