TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 11, 2023
Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize... pic.twitter.com/Lt7XCSCEE7
Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."
- Bakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
- İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı
- EOKA'dan sonra sıra İngiliz çocuklarında: Yavaş, Kılıçdaroğlu'na nazire yaptı
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ipini çekti
- Sıcaklıklar bugünden itibaren düşecek