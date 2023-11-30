30 Kasım 2023 Perşembe 11:48:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 11:48:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" ifadelerini kullandı.
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