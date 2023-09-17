TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, mesajında, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.
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