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04 Şubat 2024 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 12:30:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilotlar için taziye mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, yaralanan personele acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : numan kurtulmuş şehit pilot taziye mesajı
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