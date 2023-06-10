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10 Haziran 2023 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 13:03:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama
Etiketler : ankara mke roket ve patlayıcı fabrikası patlama numan kurtulmuş taziye
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