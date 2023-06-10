MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama