TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i rahmetle andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.' Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
"İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır."— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 21, 2024
Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümümde rahmetle... pic.twitter.com/MI0qeYVc8W
- Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
- Yerel seçimde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak
- Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı
- Başkan Erdoğan bugün Afyonkarahisar'da olacak
- Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandı