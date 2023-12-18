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18 Aralık 2023 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 23:25:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuveyt'e taziye ziyareti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ile Kuveyt'e geldi.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez karşıladı.

Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda bir araya gelen Kurtulmuş, Şeyh Nevvaf'ın hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, Şeyh Nevvaf'ın vefatından dolayı Kuveyt halkına da başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatı üzerine geldiğimiz Kuveyt'te, yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a; Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletimiz adına taziyelerimizi ilettik. Kıymetli aile efradına ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyoruz. Merhum Şeyh Nevvaf'a Cenabıallah'tan rahmet, Kuveyt Devleti'nin yeni Emiri Şeyh Meşal'e üstün muvaffakiyetler diliyoruz."

Etiketler : Kurtulmuş taziye Emir vefat Kuveyt görüşme
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