TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mevlana'nın çağları ve kıtaları aşan öğretisi insanlık ailesini aydınlığa, tevhide, alçak gönüllülüğe, sevgiye, ümide, barışa, kurtuluşa çağırmaya devam ediyor. Bizi biz eyleyen hikmetli sözleriyle medeniyetimizin harcını karan, büyük mutasavvıf, İslam arifi ve alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, vuslatının 750. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz."
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