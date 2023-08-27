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27 Ağustos 2023 Pazar 21:21:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 21:21:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan GKRY'deki cami saldırısına kınama

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki tarihi İbrahimağa Köprülü Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki tarihi İbrahimağa Köprülü Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnanç özgürlüğünü, mabetlerin kutsallığını ve en önemlisi barışı hedef alan bu saldırı karşısında Rum makamlarından hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve Ada'daki sükûnet ortamına zarar verecek menfur girişimlerin tekrarlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalarını hassasiyetle bekliyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Etiketler : Güney Kıbrıs TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Köprülü Camii
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