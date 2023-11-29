VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tuan ile görüştü
BMGK'da Gazze oturumu: Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali
Filistin Dışişleri Bakanından Gazze açıklaması: Bu bir savaş değil, katliam
40 yıl sonra İran Fransa'ya dava açıyor!
İsrail tarafından esir alınmıştı: Filistinli kadından özgürlük mücadelesinde karalılık mesajı
29 Kasım 2023 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 20:40:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Filistin halkı, bugün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin kurbanı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, canlarına, hürriyetlerine, mallarına ve emniyetlerine kast eden türlü saldırılara göğüs geren Filistin halkının, bugün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin kurbanı olduğunu, özlemini çektiği günlere bir an evvel kavuşmasını dilediğini belirtti.

Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğince 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programa mesaj gönderdi.

Filistin'in haklı davasına güçlü desteği teyit ettiğini vurgulayan ve tüm Filistinliler ile dayanışma duygularını ileten Kurtulmuş şunları kaydetti:

"İsrail'in on yıllardır devam eden haksız işgal ve ilhak politikaları, Filistin halkının haklarını ve gelecek umutlarını yok saymış, Filistin halkına türlü acılar yaşatmıştır. Canlarına, hürriyetlerine, mallarına ve emniyetlerine kast eden türlü saldırılara göğüs geren Filistin halkı, bugün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin kurbanı olmaktadır.

50 günü aşkın süredir bu vahşeti sessizce izleyen, İsrail'in hukuk ve vicdan ölçüleriyle telifi imkansız saldırılarını meşrulaştırmaya girişen, ateşkes ve insani yardım girişimlerine ise engel olan ülkeler, uzmanların artık yüksek sesle dile getirdiği bir soykırımın asli failleri arasındadır. Sorumlular sadece tarih ve maşeri vicdan önünde değil, aynı zamanda uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da ve Filistin'de kalıcı barış için tek yolun, 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini ifade ederek "Sözde yerleşimci, hakikatte gasıpların el attıkları mülklerden uzaklaştırılarak, asli sahipleri olan Filistin halkına iadesi, başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların statüsünün korunması ve masuniyetinin temini de elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının özgürlüğü ve Filistin topraklarının istiklali için mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Halihazırda devam eden vahşetin ve on yıllardır süregelen işgal ve ilhak politikalarının bir an önce son bularak Filistin halkının dayanılmaz acılarının en kısa sürede dinmesini ve özlemini çektikleri günlere bir an evvel kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : TBMM Başkanı Filistin Halkı Uluslararası Dayanışma Günü numan kurtulmuş uluslararası dayanışma günü filistin halkı
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX