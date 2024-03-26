TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan barış gücü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin içinde olduğu bir barış gücü oluşturulursa İsrail bu kadar rahat adım atamaz

Kurtulmuş, "(ABD'nin BMGK'deki Gazze oylamasında çekimser kalması) Yeni bir barış imkanının, en azından ateşkes imkanının ortaya çıkması için bir adım atılmış oldu" dedi.

Kurtulmuş, "(Yeni anayasa) Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" ifadelerini kullandı.