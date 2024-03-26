VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyarmıştı... Gemiler Sinop'a sığındı
İsrail'in cinsel saldırı iddialarına NYT'den yalanlama
Bangkok'taki fuarda yeni otomobiller tanıtıldı
İşgalci İsrail'den sivil katliamı... Aynı aileden 30 Filistinli şehit oldu
Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan barış gücü mesajı
26 Mart 2024 Salı 13:06:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 13:06:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan barış gücü mesajı

ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin içinde olduğu bir barış gücü oluşturulursa İsrail bu kadar rahat adım atamaz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin içinde olduğu bir barış gücü oluşturulursa İsrail bu kadar rahat adım atamaz

Kurtulmuş, "(ABD'nin BMGK'deki Gazze oylamasında çekimser kalması) Yeni bir barış imkanının, en azından ateşkes imkanının ortaya çıkması için bir adım atılmış oldu" dedi.

Kurtulmuş, "(Yeni anayasa) Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye gazze barış gücü numan kurtulmuş
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX