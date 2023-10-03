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03 Ekim 2023 Salı 13:24:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 13:24:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması! "Sonuç almak esastır"

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecine ilişkin, "Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır." dedi.

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, iadeiziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Hem Meclis'in açılışı dolayısıyla, Meclis'in çalışmaları hakkında fikirlerimizi paylaşmak hem de en başta TBMM Başkanı seçilmemde şahsı ve grubu adına vermiş oldukları destek ve güven dolayısıyla teşekkür etmek için zatıalilerini ziyaret ettim." diye konuştu.

TBMM'nin güzel bir çalışma dönemi idrak etmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, demokratik olgunluk ve partiler arasında diyalog zemini içerisinde, TBMM'nin önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletin beklentilerine uygun faaliyetlerin icra edileceğini söyledi.

Kendisini ziyarete gelen parti gruplarının hepsini bu süreçte ziyaret edeceğini dile getiren Kurtulmuş, bu gruplara hem yeni dönemde başarı dileklerini sunacaklarını hem de çalışma dönemine ilişkin ana konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem TBMM'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin "Yeni anayasa konusunda inisiyatif alacaksınız. Bu konuda bir takvim belirlediniz mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Esas olan burada iyi niyetli tavrın ortaya konulmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye'nin artık bu konularda ciddi bir siyasi birikimi, fikri müktesebatı vardır... Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı STK'lerin, akademi camiasının, hukuk camiasının, herkesin görüşünü bir şekilde alırız. Mühim olan bu sonucu verimli bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Etiketler : numan kurtulmuş darbe anayasası 12 eylül anayasası
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