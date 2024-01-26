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TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 76'ncı yılında Kazım Karabekir'i andı
26 Ocak 2024 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 15:15:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 76'ncı yılında Kazım Karabekir'i andı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele kahramanı ve devlet adamı Kazım Karabekir'i, vefatının 76'ncı yılında andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük komutanlarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5'inci başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : numan kurtulmuş kazım karabekir anma mesajı
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