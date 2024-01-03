VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı
DMM'den “Suriyelilere anaokulu yapmak için bir lisenin korusuna kıyıldığı" iddiasına yalanlama
Dışişleri'nden Kirman saldırısına kınama
Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü
Almanya'da yetkililerden sel uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
03 Ocak 2024 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 17:39:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç ile TUSAŞ Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve bir süre önce ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren insansız savaş uçağı ANKA - 3, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY ve devam eden projeler hakkında TUSAŞ heyetinden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftihar duyulan savunma sanayii projelerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar ile bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Etiketler : TBMM Başkanı TUSAŞ ZİYARET
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX