TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı" mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı" ifadesini kullandı.
Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı �� �� �� #GururDuyTürkiye #UzayaÇıkıyoruz ����— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 18, 2024
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