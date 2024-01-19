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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı
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19 Ocak 2024 Cuma 01:40:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 01:40:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı" ifadesini kullandı.

Etiketler : TBMM Başkanı Türkiye Yolculuğu Türkiye Yüzyılı
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