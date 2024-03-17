TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasının ayak seslerini duyuyoruz

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla WOW İstanbul Hotel'de düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı"nda, salonda bulunan insanların temsil ettiği kadronun gençlik yıllarından itibaren, 40 yılı aşkın bir süredir zorluklarla, yokluklarla, baskılarla, çilelerle mücadele ettiğini söyledi.

Salonda bulunanların, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren hayal ettiği hedeflerin neredeyse tamamının gerçek olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durması, ağır sanayisini gerçekleştirmesi, uzaya uzanması, özellikle savunma sanayinde yerli ve milli teknolojileri üretebilmesine yönelik buradaki arkadaşlarımızın birçoğunun nice konuşmalar yaptığını hatırlıyoruz. Yine aynı şekilde manevi kalkınmanın sağlanması için Türkiye'de inanç ve fikir önündeki engellerin kaldırılması için nice yıllar çabalandığını da hatırlıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR KÜRESEL MİMARİ KURULACAK"



Kurtulmuş, şahsiyetli dış politikanın bu kadronun en temel hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de ikide bir demokrasinin önünü kesen, devleti sahiplenerek milletin hareket alanını kısıtlayan vesayet odaklarının gücünün ortadan kaldırılması da hepimizin gençlik yıllarımızdan beri en önemli hedeflerimizden birisiydi. Velhasıl bütün bu hedeflerimizi bugün büyük oranda gerçekleştirmiş bir kadronun mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Özellikle son 20 yıllık süreç içerisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde gençlik yıllarında hayal ettikleri nice hedeflerin birer birer gerçekleşmeye başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak önümüzde yeni dönemle ilgili bir büyük hedefimizin kaldığını hatırlatmak isterim. O da yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya düzeninin kurulması meselesidir. 40 yıldır verilen bu büyük mücadelenin sonunda Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasının ayak seslerini duyuyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür.' mottosuyla ifade edilen yeni adil bir dünyanın kurulması zarureti insanlığın büyük kitleleri tarafından kabul edilecek. Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir küresel ve siyasal mimarinin kurulmasına şahit olacağız."

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNDE YENİ BİR DÜNYA SİSTEMİNİ GÖRMEK NASİP OLSUN"



Kurtulmuş, Gazze'deki şehitlerin ortaya koymuş olduğu maneviyatın bu uğurda atılacak adımlara en büyük katkıyı sağlayan, en büyük gücü veren gelişmelerden biri olacağını söyledi.

Bu vesileyle Gazze'de 35 bini aşkın şehidi bir kere daha rahmetle andığını dile getiren Kurtulmuş, onların şehadetleriyle dünyada yeni bir sayfanın açılmasının başlangıcını yaptıklarını aktardı.

Kurtulmuş, onların uğradığı haksızlığa, soykırım boyutlarına varan büyük katliama sessiz kalmayan, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerle yan yana duran adalet ve hakkaniyet duygusuna sahip milyonlarca insanın sokakları doldurduğunu belirtti.

Onların da bu anlamda yeni bir dünyanın kurulması için öncülük beklediğinden şüpheleri olmadığının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ümit ediyoruz, salonda bulunanlar bir sonraki nesle bırakmadan en kısa süre içerisinde birliğini, dirliğini sağlamış, sözü güçlü bir Türkiye olarak yolunuza devam ederken, dünyada da adil, hakkaniyetli bir küresel sistemi kurmak sizlere nasip olur, bu kadroya nasip olur diye dua ediyorum. Bu çerçevede Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın, sözümüzü tesirli kılsın, dostlarımızı sadık kılsın, geleceğimizi aydınlık eylesin. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin liderliğinde yeni bir dünya sistemini kurmak, onun kuruluşunu görmek hepimize nasip olsun diyorum."

"GAZZE'DE KATLEDİLEN İNSANLIĞIN TA KENDİSİDİR"



Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e, Filistin'e ne kadar değer verdiğini bildiğini dile getirerek, "Çabalarınızı görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Gazze konusunda devletimizin yaptıklarının yanı sıra bizler de sivil toplum olarak elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Ancak bu mezalimin bitmesi konusunda daha fazlasına ihtiyaç olduğu da ortadadır. Onurun ve izzetin sembolü Gazze'de katledilen aslında insanlığın ta kendisidir. Bu zulüm böyle devam etmeyecek, bir terör devletinin katliamları mutlaka sona erecek ve hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.

Yorulmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde birçok sorunun bertaraf edildiğini ve eğitimin önündeki başörtüsü engelinin kaldırıldığını belirterek, vaktin, İstanbul'da fetret dönemine son verme vakti olduğunu söyledi.