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26 Haziran 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 14:45:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan karara tepki gösterdi.

AKPM'nin misyonunun demokrasilere destek olmak olduğunu belirten Kurtulmuş, şu sözleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur! Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir."

Etiketler : türkiye numan kurtulmuş fetö darbeci rapor akpm
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