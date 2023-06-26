TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan karara tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci Fetö'cülerle karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.



AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır.



Ülkemizi işgal... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 26, 2023

AKPM'nin misyonunun demokrasilere destek olmak olduğunu belirten Kurtulmuş, şu sözleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur! Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir."