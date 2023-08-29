TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye öncü rol oynamayı sürdürecektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucusu ve üyesi olduğu Türk Yatırım Fonunun Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen kabulde, ziyareti dolayısıyla Amreyev'e teşekkür ederek, Türk dünyasının tarihi olarak önemli bir dönüm noktasında olduğunu, Türk Yatırım Fonunun da bu anlamda önem arz ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hem Türkiye'nin Türk dünyası ile açılımındaki kuvvetli iradesinin hem Türk dünyasının aralarındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı temin etmek için bütün ülkelerde ortaya çıkan ortak niyetin kendilerine çok büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

"DAHA ODAKLANARAK ÇALIŞMALIYIZ"



Eğitimde, kültürde, ticarette, sanayide, savunma sanayisinde ve birçok alanda Türk dünyası devletleri arasındaki ilişki potansiyelinin son derece yüksek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli perspektiflerinden birisi Türk dünyası arasındaki ilişkileri kuvvetli ve kalıcı hale getirmek, kurumsallaştırmaktır. Bunun için ortak irade mevcuttur. Gayretli bir çalışma dönemi içerisinde olacağız ve önümüzdeki imkanları her alanda genişleterek Türk dünyasındaki bütün ülkelerin tek tek daha ileriye gitmesini, aralarında ortak projeler ile küresel ölçekte, adı çok sık anılan, gücü de ciddi bir şekilde hissedilen bir Türk dünyası ittifakının kurulmasını temenni ediyoruz, bunun için mücadele ve gayret ediyoruz. Ne yazık ki bu iyi niyete ve iradeye rağmen henüz beklediğimiz sonuçları alamadığımız da ortadadır. Bu nedenle daha odaklanarak çalışmalıyız."

"TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAMAYI SÜRDÜRECEKTİR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Türk dünyası devletlerinin ekonomi alanında bir güç olması konusunda Türk Yatırım Fonunun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Fonun Türk dünyasındaki yeni yatırım alanlarının tespit ve finanse edilmesi bakımından önemli bir güç olduğunu ve kuvvetlendirilmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye, bu anlamda Türk dünyasının ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi konusunda öncü rol oynamayı sürdürecektir. Dostlarımızla kardeşlerimizle Türkçe konuşan ülkelerle ortak bir ideal etrafında buluşarak devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, dünyada dengelerin değiştiği bu dönemde Türk dünyasının, çok yaygın bir coğrafyada var olan bir güç olarak dünyadaki denklem içinde kuvvetli bir şekilde yerini almasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Bunun, Türk devletlerinin de halklarının da tek tek lehine olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türk dünyasının güçlenmesinin, dünyadaki küresel siyasi denklemin daha esenlikli şekilde tesis edilmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, gayret ve mücadele edeceklerini, karşılıklı istişarelerle bu hedef istikametinde yürüyüşlerini sürdüreceklerini aktardı.

Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev ise TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebriklerini iletti.

Türk Yatırım Fonunun bu yıl 1 milyar dolar kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini bildiren Amreyev, dünyadan ve özellikle yakın coğrafyadaki birçok fonun birlikte çalışma isteğinde olduğunu söyledi.