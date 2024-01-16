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16 Ocak 2024 Salı 15:17:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 15:17:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Huzuru bozmalarına fırsat vermeyeceğiz

Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, bunun çok ötesinde terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya, arkasındaki destekler sonlandırılıncaya kadar teröre karşı mücadelemiz ciddi bir şekilde devam edecektir

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : numan kurtulmuş meclis terör
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