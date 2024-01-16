TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Huzuru bozmalarına fırsat vermeyeceğiz



Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, bunun çok ötesinde terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya, arkasındaki destekler sonlandırılıncaya kadar teröre karşı mücadelemiz ciddi bir şekilde devam edecektir

Ayrıntılar geliyor...