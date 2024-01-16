TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Huzuru bozmalarına fırsat vermeyeceğiz
Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, bunun çok ötesinde terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya, arkasındaki destekler sonlandırılıncaya kadar teröre karşı mücadelemiz ciddi bir şekilde devam edecektir
Ayrıntılar geliyor...
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- "Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir"