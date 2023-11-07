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07 Kasım 2023 Salı 17:32:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 17:32:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan boykot açıklaması: İsrail'e destek verenlerin ürününü kullanmayacağız

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız, aldıklarımızı da atacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ İSRAİL BOYKOT
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