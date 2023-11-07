07 Kasım 2023 Salı 17:32:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 17:32:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan boykot açıklaması: İsrail'e destek verenlerin ürününü kullanmayacağız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız, aldıklarımızı da atacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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