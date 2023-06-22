TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile telefonda görüştü.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani, yeni görevi dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'u tebrik ederek, başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulundu.
Sanjrani'ye teşekkür eden Kurtulmuş, Pakistan Hükümetinin ve halkının Türkiye'de meydana gelen deprem felaketleri sonrasında gösterdiği dayanışmayı hatırlattı.
İki ülke arasındaki dayanışma, kadim dostluk ve kardeşliğin hep hatırlanacağını belirten Kurtulmuş, Yunanistan açıklarında batan mültecilerin bulunduğu teknede çok sayıda Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmesi dolayısıyla Pakistan halkına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.
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