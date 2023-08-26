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26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:53:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:53:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelerle kutladı:

"Şanlı tarihimizin iftihar sayfalarından olan, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'ya vurulan mührü Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz Anadolu'yu bizlere vatan kılan, mazisi kahramanlıklarla dolu ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de aynı şuur ve kararlılıkla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yürüdüğümüz yolda asırlardır bu kadim topraklar üzerindeki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu kutlu günde, savaşta ve sonrasında sergilediği şeref ve erdemi tarihe altın harflerle yazdırmış büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Etiketler : numan kurtulmuş malazgirt zaferi sultan alparslan anadolu türk
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