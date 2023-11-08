TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs Platformu heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı, Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, AK Parti Mersin Milletvekili ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Şubesi Başkanı Nureddin Nebati ile TBMM İdare Amiri ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Turan da yer aldı.