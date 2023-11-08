TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs Platformu heyetini kabul etti
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı, Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, AK Parti Mersin Milletvekili ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Şubesi Başkanı Nureddin Nebati ile TBMM İdare Amiri ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Turan da yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al Ahmar ve beraberindeki heyeti kabul etti.— TBMM (@TBMMresmi) November 8, 2023
Kabulde, AK Parti Mersin Milletvekili ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Şubesi... pic.twitter.com/fA0AQdpoZa
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