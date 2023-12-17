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17 Aralık 2023 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 16:28:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya geldi.

Beyşehir ilçesine geçerek buradaki Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.

Etiketler : TBMM Başkanı Mevlana Anma Konya Törenleri
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