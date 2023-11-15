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15 Kasım 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 10:45:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, KKTC'nin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek ilelebet sürecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : numan kurtulmuş kktc kuruluş yıl dönümü
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