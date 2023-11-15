TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, KKTC'nin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek ilelebet sürecektir." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, #KKTC'nin istiklâli ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 15, 2023
Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek... pic.twitter.com/LScsDKgUNu
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