TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, KKTC'nin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek ilelebet sürecektir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, #KKTC'nin istiklâli ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum.



Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek... pic.twitter.com/LScsDKgUNu — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 15, 2023