VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Türk gençleri "Togg"a oyun üretecek
Başkan Erdoğan, 4 Eylül'de Soçi'ye gidiyor
İş dünyasından büyüme değerlendirmesi
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
31 Ağustos 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 14:15:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak tarih, din, inanç ve kültürel değerlere sahip olduğumuz dost ülke Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, kardeş Kırgız halkına esenlikler diliyorum." ifadesine yer verdi.

Etiketler : numan kurtulmuş kırgızistan bağımsızlık günü tebrik
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Evleniyorlar

Evleniyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX