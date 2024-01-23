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23 Ocak 2024 Salı 09:21:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 09:21:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kırgızistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aksu ilinin Üçturfan ilçesine bağlı Vuşi kasabası olan sarsıntı, Aksu il merkezinin yaklaşık 140 kilometre batısında, Kırgızistan ve Kazakistan sınırı yakınındaki dağlık bölgede, yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, yerel saatle 03.00 itibarıyla (TSİ 22.00) merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde iki evin ve bazı ahırların yıkıldığı aktarıldı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."

Etiketler : numan kurtulmuş kırgızistan deprem
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