TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Kazak halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.
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