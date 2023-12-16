TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Kazak halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.