VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk hukukçular UCM'ye sunacak! İşgalci İsrail'in savaş suçu işlediği belgeleniyor
Samsun'da yasa dışı avcılığa 66 bin 575 lira ceza
Irak'ta vatandaşlar 10 yıl sonra sandık başına gitti
Kocaeli'de yağmura rağmen yüzlerce kişi İsrail'in zulmünü protesto etti
İngiltere, Kızıldeniz'de şüpheli bir dronu imha ettiğini bildirdi
İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi
16 Aralık 2023 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 15:48:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Kazak halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : numan kurtulmuş kazakistan bağımsızlık günü
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX