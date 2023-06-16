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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü
16 Haziran 2023 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 18:10:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, yeni görevi dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'u tebrik etti.

Kurtulmuş, Türkiye ile Irak parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için çalışacaklarını belirterek, görüşmede şunları aktardı:

"Irak'ta uzun süre devam eden siyasi belirsizliğin ardından kurulan yeni hükümetin Irak'ın yeniden imarı ve kalkınması çabalarına samimiyetle destek veriyoruz. Özellikle halklarımızın refahı ve hem Irak'ın hem bölgenin istikrarı için stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın çalışmayı arzuluyoruz."

İki ülke parlamentolarının ortak gündemi belirleyen meselelerde iletişim ve işbirliğini en üst düzeye çıkarması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kardeşlik ve komşuluk hukukumuz, temsil ettiğimiz halklarımız arasındaki derin muhabbet, bu yolda bizlere gerekli güç ve heyecanı vermektedir." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Türkiye ile Irak parlamentoları arasında dostluk gruplarının yeniden ve hızlıca oluşturulması önerisine, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de olumlu karşılık vererek bu konuda katkı sunacaklarını kaydetti.

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm halbusi
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