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22 Ocak 2024 Pazartesi 14:28:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:28:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabule, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Etiketler : numan kurtulmuş ibb istanbul aday muratk kurum
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