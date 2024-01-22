TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabule, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
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