VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz
Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
Bakan Bolat duyurdu: Başvuranlara 400 bin lira ekipman, makine ve hibe desteği veriyoruz
İtalya'daki orman yangınları sonucu 2 kişi öldü
İzmir'de terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Azerbaycan, el konulan silah ve mühimmatın listesini açıkladı
23 Eylül 2023 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 18:30:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Donanımı olan bir gençlik yetiştirmek bu milletin vazifesidir

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve - 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin, imkanlarıyla potansiyeliyle hedefiyle hep ileriye gitmeyi kendisine şiar edinmiş bir milletin vatanı olduğunu belirtti.

Türkiye'yi daha ileriye, daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin vazifesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kapısını açacağımız yeni bir dönemin hemen başındayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan, her alanda güçlü, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur. Bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANELER BİZİM GELENEĞİMİZDE KİTAPLARI SAHİPLENİLEN YERLERDİR"

Geçmişte büyük medeniyetlerin merkezinde kitap ve gençliğin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, gelecek yüzyılın merkezinde de kitap ve gençliğin olacağını söyledi.

Tarih boyunca başta Anadolu olmak üzere Semerkant'tan Endülüs'e kadar bütün coğrafyalarda şehirlerini kitabın, kütüphanelerin ve gençliğin etrafında oluşturmuş olan bir millet olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu şehre baktığımız zaman 6 asır dünyada egemen olmuş, sözü güçlü olmuş, üç kıtaya yedi iklime hükümran olmuş Osmanlı medeniyetinin merkezi olan İstanbul'a baktığınızda bu dediğimizin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Semerkant böyleydi, Kahire böyleydi, Endülüs böyleydi, Bağdat böyleydi, Konya böyleydi, İstanbul böyleydi, Sivas böyleydi. Yani medeniyetimizin bütün şehirlerinin merkezinde kütüphaneler vardır."

Kurtulmuş, kütüphanelerin gençlerle geleceği buluşturan mekanlar olduğunu vurgulayarak, kütüphanelerin sadece kitap okumanın değil kainatı okumanın da öğretildiği yerler olduğunu dile getirdi.

Kütüphanelerin iki özelliğinin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi kitapları yalnızlaştırmaz. Medeniyet tarihi bakımından en önemli, en hazin hususlardan birisi kitapların yalnız kalmasıdır. Kütüphaneler bizim geleneğimizde kitapları sahiplenilen yerlerdir. Örnek Beyazıt ve Süleymaniye kütüphaneleridir. Kütüphaneler önce kitapları şenlendirir. İkincisi kitapların arasında duran insanlar da şenlenir. Sadece kitap okumak değil, eskiler derdi, kütüphanelerin tozlu raflarındaki o tozları yutmak bile insanın adam olması, insan olması, gelişmesi için yeterlidir."

Kurtulmuş, yerleşkeye Prof. Dr. Aziz Sancar isminin verilmesinin de önemli olduğunu ifade ederek, gelecek dönemlerde bu mekanlardan dünyada sayılı bilim insanlarının çıkacağına inandığını söyledi.

HAFTA SONLARI 10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KÜTÜPHANELERİ KULLANIYOR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kitaplı kahvede 230 gencin aynı anda ders çalıştığını belirterek, 100 çocuğa da Masal Çocuk Evi'nde hizmet verdiklerini ifade etti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşürek adını bu tesise verdiklerini dile getiren Usta, yaptıkları hizmetlerle Gaziosmanpaşa'dan birçok akademisyen, bilim insanı ve bürokratının çıkacağına inandığını aktardı.

Usta, ilçedeki tüm kütüphanelerde hafta sonları 10 binin üzerinde öğrencinin istifade ettiğini belirterek, gençlerin sporla bilimle sanatla ilgilenmesini istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Gaziosmanpaşa'nın değerlerinin resmedildiği porselen tablo takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler mekanı gezerek, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'li bazı milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm başkanı Gaziosmanpaşa'da Farika Kitaplı Kahve
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX