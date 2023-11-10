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10 Kasım 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 10:45:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyoruz

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Etiketler : numan kurtulmuş mustafa kemal atatürk cumhuriyet
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