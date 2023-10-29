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29 Ekim 2023 Pazar 18:53:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 18:53:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kortejini karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de başlayan korteji Birinci Meclis'te karşılayarak selamladı.

Etiketler : BİRİNCİ MECLİS TBMM NUMAN KURTULMUŞ CUMHURİYET BAYRAMI
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