TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de başlayan korteji Birinci Meclis'te karşılayarak selamladı.