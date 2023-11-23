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23 Kasım 2023 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 17:18:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kendi içerisinde, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir, esas olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur." dedi.

Kurtulmuş, "Uluslararası camia yeni çatışmalar istemiyorsa onu önlemenin yolu Filistin'in hak ve hukukunun korunmasıdır. Aksi takdirde mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir." açıklamasında bulundu.


Etiketler : Kurtulmuş TBMM Hükümet Sistemi
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