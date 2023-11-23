Kurtulmuş, "Uluslararası camia yeni çatışmalar istemiyorsa onu önlemenin yolu Filistin'in hak ve hukukunun korunmasıdır. Aksi takdirde mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir." açıklamasında bulundu.
23 Kasım 2023 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 17:18:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kendi içerisinde, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir, esas olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur." dedi.
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