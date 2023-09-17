Başbakan Menderes ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 62. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında, "Yeter söz milletindir" şiarıyla yürüttüğü hak ve hürriyet mücadelesiyle milletin gönlünde ebediyete kadar şerefli bir davanın şehitleri olarak yer alacak Adnan Menderes ve arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'yu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andığını ifade etti.

"Bugün, demokrasimizin cesur bayraktarı ezan şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını tazimle yad ederken; milli iradeye yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullanan Kurtulmuş, idam sehpasındaki son sözü "Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim" olan merhum Menderes'in, köklerinden kopmadan dallarını zirveye uzatan bağımsız bir Türkiye düşünü gerçeğe dönüştürmek için attığı adımların, Türkiye Yüzyılı istikametinde yol gösterici olmaya devam edeceğini belirtti.