TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahreyn'e gitti
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki Meclis heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gitti.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, başkent Manama'daki havalimanında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Abdülnabi Salman Ahmed, Temsilciler Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Ahmed Abdulwaheed Qarata ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek ziyaretlerin faydalı olacağını belirtti.
Türk halkıyla Bahreyn halkının kardeş olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Güzel ilişkilerimiz mevcut. Bu ilişkileri daha da ileriye götürmek için parlamentolar olarak bizler de gayret edeceğiz. Uzun süredir Meclis düzeyinde bir ziyaret olmamıştı. Bu nedenle ziyareti ayrıca önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Musalam, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyareti nedeniyle memnuniyet duyduklarını söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik ediyor.
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