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21 Şubat 2024 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 17:51:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'a geldi

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Kurtulmuş, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a eşlik etmek üzere Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Azerbaycan'a geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Asya'da Sürdürülebilir Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin Teşvik Edilmesi" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek APA 14'üncü Genel Kuruluna iştirak edecek.

APA Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş, Türkiye'nin 2017'den bu yana üstlendiği dönem başkanlığını Azerbaycan'a devredecek.

Kurtulmuş, APA Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Azerbaycan ziyaretinde, 7 Şubat'taki seçimde yeniden seçilen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi de planlanıyor.

Etiketler : TBMM Başkanı Asya Parlamenter Asamblesi Numan Kurtulmuş Azerbaycan
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