03 Ekim 2023 Salı 13:24:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 13:24:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'de ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar...
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